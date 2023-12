Can 2023: Les Lions seront à Yamoussoukro le 9 janvier prochain

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football va se tenir dans moins d’un mois en Côte d’Ivoire.





Le Sénégal est logé dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée Conakry et la Gambie. Interpelé sur la préparation de l’équipe nationale en vue de cette CAN, le ministre des Sports Lat Diop a annoncé que la date de départ des Lions pour Yamoussoukro est fixée au 9 janvier prochain.





Ainsi, il a donné des assurances concernant la bonne organisation de cette compétition. «L'État du Sénégal va prendre toutes les dispositions en vue de mettre l'équipe nationale de football dans les meilleures conditions de performance à la prochaine Coupe d'Afrique des nations », a-t-il ajouté, après sa rencontre avec les acteurs de la lutte à l’Arène nationale, à Pikine, ce mardi 19 septembre.