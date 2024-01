CAN 2023 : les noms des trois espions de Aliou Cissé dévoilés

Dans son édition du 8 janvier, Le Quotidien révélait que trois techniciens ont été désignés pour superviser les adversaires des Lions à la CAN 2023. Le journal n’avait pas dévoilé les noms des espions désignés. Il l’a fait dans son édition de ce jeudi : il s’agit de Amsatou Fall, Serigne Saliou Dia et Souleymane Diallo.



Le premier, ancien sélectionneur Lions et Directeur technique national, est actuellement le directeur exécutif de la Ligue Pro. Les deux autres sont, respectivement, sélectionneur et sélectionneur adjoint des Lionceaux U17, récents champions d’Afrique et mondialistes.



Le Quotidien rapporte que le sélectionneur des Lionnes U20, Bassouaré Diaby, était pressenti pour figurer parmi les espions de Aliou Cissé, mais il a été laissé à la disposition de son équipe. Celle-ci doit affronter le Ghana, les 15 (aller) et 20 (retour) janvier, dans le cadre des qualifications du prochain Mondial de la catégorie.