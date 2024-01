CAN 2023 : Les réseaux sociaux s’enflamment sur l’âge d’un joueur convoqué par Rigobert Song

Inconnu au bataillon il y a encore quelques jours, Wilfried Nathan Douala a été projeté sous les feux de rampes suite à sa convocation dans l’antre des Lions indomptables du Cameroun.





Ce qui éveille la curiosité et l'incrédulité des aficionados du football, c’est l’apparence physique du joueur et l’âge qu’on lui prête. En effet, selon les médias camerounais, le milieu de terrain de Victoria United (club local) n’a que 17 ans, mais son visage laisse penser qu’il est bien plus vieux.





« Il est impossible qu’il ait 17 ans » écrit un internaute





Sur les réseaux sociaux, un abonné de X (ex-twitter), a clairement refusé de croire l’âge prêté au joueur. « Il est impossible qu’il ait 17 ans » a-t-il lâché. « C’est de la triche », complète un autre internaute.





Certains vont même jusqu’à comparer la photo de Wilfried Nathan Douala à Benjamin Elliot, un autre jeune joueur camerounais sélectionné. Le but est de montrer que le milieu de terrain de Victoria United est peut-être plus âgé. En tout cas, plusieurs Camerounais sont montés au créneau pour dénoncer les railleries dont Nathan Douala fait l’objet sur les réseaux sociaux.





« Comment comprendre qu’un joueur est convoqué et il est devenu la cible de moquerie sur les réseaux sociaux ? Il a 17 ans et alors ? Vous êtes ici avec des âges divisés par 3, qui parle ?", s’est indigné Jean Crépin Nyamsi, un dirigeant sportif. Le journaliste Luc Perry Wandji, est sur la même longueur d'onde que lui.





« Contester l’âge de Nathan Douala, sans apporter la preuve, relève de la méchanceté »





Pour cet ex-employé de la télévision nationale camerounaise, c’est de la méchanceté. « Contester l’âge de Nathan Douala, sans apporter la preuve qui contredit ses 17 ans , relève de la méchanceté, du moins de l’impolitesse. Toi qui viens dire que c’est faux, dis-moi : est-ce que c’est toi qui porte son corps ? », s’est interrogé le journaliste.





Les performances de ce joueur lors de la CAN seront certainement scrutées à la loupe. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, lui a déjà dit de ne pas craindre ses aînés, mais de les respecter.