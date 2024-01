CAN 2023 : les sept Lions qui n’ont pas encore joué

Le Sénégal a réalisé un sans-faute au premier tour de la CAN 2023, signant trois victoires en autant de sorties. Les Lions sont la seule équipe à avoir réalisé cette performance dans la compétition.



Pour réaliser ce résultat, le sélectionneur s’est appuyé sur 20 joueurs, laissant de côté 7 éléments de son effectif (voir liste ci-dessous). Dans le lot, six sont susceptibles de bénéficier d’un temps de jeu. Le septième, Abdoulaye Sima, n’aura pas cette chance. Blessé avant la CAN, le joueur des Glasgow Rangers a quitté le rassemblement.



Le Sénégal affrontera la Côte d’Ivoire en huitième de finale, lundi prochain (20h GMT).



Lions non utilisés



Alfred Gomis



Mory Diaw



Abdoulaye Niakhaté Ndiaye



Formose Mendy



Youssouf Sabaly



Bamba Dieng



Abdallah Sima