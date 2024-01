CAN-2023 : Les supporters révèlent le seul point noir en Côte d'Ivoire, "c'est très inquiétant"

La CAN-2023 a débuté samedi dernier en Côte d'Ivoire et tient déjà toutes ses promesses. Les infrastructures sont au top et l'accueil a été magnifié par les 24 sélections qualifiées.

Mais sur les réseaux sociaux, Ivoiriens et supporters des autres nations révèlent ce qui semble être le seul gros point noir de cette CAN, en ce moment : la pelouse du stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, qui doit accueillir la finale de la compétition.

Hôte du match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée Bissau, puis de Nigeria-Guinée Équatoriale, le stade d'Ebimpé devra accueillir huit autres matches, dont la grande finale de la compétition.

Mais après deux matches, son état inquiète et les fans redoutent ce qui s'était passé au Cameroun en février 2022, lorsque le stade de Japoma, rapidement usé par les matches, a fini par devenir très difficile à jouer.

Sur le réseau social X, plusieurs fans ont fait part de leur inquiétude sur l'état de la pelouse d'Ebimpé. Il est cependant à noter que sur les autres stades, les pelouses sont en très bon état.

Franchement dit la pelouse d’Ebimpe n’est pas degueulasse hein mais entre maintenant et la deuxième journée du groupe A la j’espère que l’entretien sera meilleur Pour le plus grand stade du pays la pelouse doit nettement être meilleure

Toutes nos pelouse sont jouables sauf celle d'ebimpé c'est pas possible https://t.co/m81zzq5Iix

Combien de matchs en tout sont prévus au Stade Olympique d'Ebimpé ? La pelouse ne me rassure pas.

La Pelouse du stade ???? d'Ebimpé va-t-elle tenir le coup durant tous les matchs qu'elle accueillera ? J'espère qu'on n'aura pas un autre ???? Japona de Douala au Cameroun lors de la CAN 2021 ... #AFCON2023 #CAN2023 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/XZMsMcrB4S

Quand je regarde la pelouse d'Ebimpé ,je pense directement au DG de ONS ,son DAAF et l'ancien ministre des sports et tout ceux qui ont été complice de cette malversations ! J'ai mal au cœur ! C'est vrai qu'elle est meilleure actuellement qu'au début, mais ces personnes nous…

La pelouse d’ebimpé qui a plus de trou que de gazon pic.twitter.com/wT1rKwpxfK

La pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny est exceptionnelle… faut féliciter quand c’est bien.



La seule pelouse qui pose problème est celui d’Ebimpé et on espère qu’elle sera corrigée.



Vive la CAN en ???????? ! pic.twitter.com/BIuQHtmgYM