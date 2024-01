CAN 2023 : Marocains et Sénégalais se donnent déjà rendez-vous





La CAN 2023 ne fait que commencer, mais deux sélections ont montré leur supériorité lors de cette première journée. Alors que plusieurs favoris et outsiders ont calé face à des équipes réputées plus faibles, le Maroc et le Sénégal, eux, ont assuré le spectacle en s'imposant sans forcer 3-0.





Déjà, sur les réseaux sociaux, des supporters des deux pays rêvent d'une finale Sénégal - Maroc.









Sénégal ???????????????? Maroc en finales inchallah ???????????????????? pic.twitter.com/OBdyYx0liV — ?????A2K????????? (@Abdoukhadre0) January 17, 2024

