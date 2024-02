CAN 2023 : Mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire avant sa demi-finale





Mercredi, à 20 heures, la Côte d'Ivoire va rencontrer la RD Congo en demi-finale de la CAN 2023. Pour cette rencontre, les Ivoiriens vont devoir faire sans plusieurs joueurs importants.





En effet, face aux Congolais, le défenseur central Odilon Kossounou, le latéral droit et capitaine Serge Aurier, l'ailier auteur du but de la victoire face au Mali, Omar Diakité, et l'avant-centre Christian Kouamé ne joueront pas. Ils seront tous suspendus.





Diakité et Kossounou ont été exclus face au Mali alors que Aurier et Kouamé ont accumulé le nombre maximum de cartons jaunes.