CAN 2023 : Paix, éducation, bien-être des communautés au menu des débats du village "AKWABA CEDEAO"

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en partenariat avec le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) et l’Office National des Sports (ONS) et les Ambassades et les Communautés des États membres de la CEDEAO en Côte d’Ivoire comptent jouer leur partition à l'occasion de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).





Un Village dénommé "Akwaba CEDEAO" sera animé du 12 janvier au 12 février 2023 au Parc des sports de Treichville d’Abidjan.





«Organisé autour du thème : ‘’CEDEAO : la fierté de l’Afrique de l’Ouest’’, le Village Akwaba CEDEAO entend fédérer ses communautés et toutes les populations autour du football qui demeure une passion. Cela en s’appuyant sur la vision 2050 de la CEDEAO qui promeut entre autres les valeurs de paix, de sécurité et de stabilité, de gouvernance, d’État de droit, d’intégration économique et d’interconnectivité, de développement inclusif et durable », explique -t-on un communiqué parvenu à Seneweb.





Lequel ajoute: «Ce village servira, également, de cadre de rencontres, d’échanges, de sensibilisation, d’éducation et d’apprentissage des communautés pour leur bien-être. Il contribuera à renforcer la sensibilisation, d’éducation et de communication autour de la paix, la solidarité, la tolérance et la santé ».





Il y est prévu l’animation du stand institutionnel de la CEDEAO avec ses institutions et agences spécialisées, la diffusion des matchs, du championnat, l’animation d’un espace gastronomique avec la promotion des mets de la Communauté, d’une rue marchande des États membres, des prestations artistiques, un espace ludique enfants et des jeux concours.





Il est aussi prévu l'installation et l’animation d’une Case santé qui permettra de prodiguer des conseils et soins en Nutrition, Kinésithérapie et des conseils généraux et du sport pour préserver la santé des populations.





En collaboration avec le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, l’Organisation Ouest-Africaine de la Sante (OOAS) et l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS), les animimations permettront de réduire «la forte amplitude enregistrée ces dernières années des maladies cardiovasculaires dans le monde en général et en Afrique en particulier ».





«Ses activités contribueront à réduire les risques par un éveil des consciences en vue d’une meilleure prise en charge de la santé de toutes les couches de la population.



La campagne de sensibilisation organisée autour du Village AKWABA CEDEAO



est axée sur le thème : ‘’ La santé n’a pas de prix, il n’est jamais tard’’ ».





Le communiqué informe qu’un grand effectif d’acteurs de diverses couches socio-professionnelles issues des communautés des 15 États membres de la CEDEAO et de l’espace africain sont attendus dans ce village.