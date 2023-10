CAN-2023 : Rigobert Song émet un souhait qui ne va pas plaire aux supporters sénégalais

Hier lundi 16 octobre, deux fauves s’affrontaient au stade Bollaert de Lens, en France. Il y avait d’un côté les Lions et de l'autre les Lions indomptables du Cameroun. A l’issue de cette confrontation tant attendue, les Lions camerounais ont été domptés, non sans peine, par une rigoureuse équipe du Sénégal.

L’unique but de la partie a été inscrit sur penalty vers la fin de la première période par l’inévitable Sadio Mané.

« Il n’y a pas une théorie de danger »

Après cette courte défaite devant les Sénégalais, le coach du Cameroun, Rigobert Song, a rappelé en conférence de presse que ce n’était qu’un match amical. Pour lui, la tanière des Lions n’est nullement en danger. « Il n’y a pas une théorie du danger. On disputait un match amical et vous avez vu qu’on a tourné l’effectif pour voir presque tout le monde. Ce n’était pas mauvais même si le résultat est négatif. En première mi-temps c’était plus difficile, car mes joueurs avaient du mal à se situer, mais en seconde période, on a fait entrer les jeunes et on a eu du mieux. Je pense que d’ici la CAN, on va trouver les ingrédients pour aller dans cette compétition avec plus de certitudes. Ce match va nous permettre de rectifier nos failles dès à présent en espérant que tout le monde revienne », a déclaré le technicien camerounais.

« Il est difficile de garder son titre de champion d’Afrique… »