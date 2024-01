[Analyse] CAN 2023 : Sadio Mané, le plus grand perdant du forfait de Boulaye Dia

Boulaye Dia (Salernitana), blessé, est forfait pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ahmadou Bamba Dieng (Lorient) va prendre sa place dans la Tanière. Un gros coup dur pour Aliou Cissé et tous les joueurs du Sénégal, mais surtout pour Sadio Mané.

Auteur d'une saison difficile (seulement 4 buts en club), Boulaye Dia est contraint au forfait. Il devrait quitter la tanière sous peu pour rejoindre son club et se soigner. Un gros coup dur pour le Sénégal à une semaine de son premier match à la CAN 2023, mais surtout pour Sadio Mané.