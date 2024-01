CAN-2023 : Sénégalais et Ivoiriens vont marcher pour la paix, demain

Une grande marche pour la recherche de la paix va se tenir demain, informe la préfecture de Yamoussoukro. Ce grand rassemblement est organisé en perspective du match du 8e de finale de la CAN-2023 qui va opposer le Sénégal à la Côte D'Ivoire, le lundi 29 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.





C'est dans le but de raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples sénégalais et ivoiriens, affirme le préfet hors garde, Coulibaly Gando.





"Le préfet de région, président du Comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2023), invite les élus et cadres, les directeurs et chefs de services publics, parapublics et privés, les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les chefs de communautés ivoiriennes et étrangères, les guides religieux, les responsables de structures associatives de femmes, de jeunes et d'ONG, les opérateurs économiques, les organes de presse et l'ensemble des populations de Yamoussoukro à prendre part à une marche de cohésion qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024, à partir de 7 h. Lieu de rassemblement : fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix", informe le communiqué signé par le préfet.