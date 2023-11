CAN-2023 : Un forfait dans les rangs du Cameroun





À plus de 40 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023), les défections continuent de plus belle au sein des écuries africaines. Après les forfaits d’Ibrahima Koné et de Cheick Doucouré chez les Aigles du Mali, c’est au tour des Lions Indomptables du Cameroun de connaître un cas de forfait dans leurs rangs.





En effet, l’attaquant du FC Nantes, Ignatius Ganago (24 ans) ne participera pas à la CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Sorti sur blessure dimanche dernier contre Le Havre, l’attaquant international camerounais sera malheureusement éloigné des terrains pendant plus de six mois. Alors qu’on soupçonnait une entorse du genou gauche en début de semaine, le Nantais souffre, en réalité, d’une rupture du ligament croisé du genou. Le joueur a passé de nouveaux examens médicaux ce mercredi et sa saison est d’ores et déjà terminée.





C'est un coup dur pour le Cameroun qui comptait beaucoup sur ce puissant attaquant (1m76, 78 kg) pour briller à la CAN.