Can 2023 : Vincent Aboubakar, le capitaine du Cameroun, n’a pas déclaré forfait (médecin)

Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar n’abandonnera pas de sitôt ses coéquipiers. Le médecin de l’équipe nationale a annoncé hier samedi 13 janvier, que le joueur n’est pas forfait pour la CAN. La blessure qu’il a contractée au cours de la séance d’entraînement des Lions indomptables, le vendredi dernier à Yamoussoukro, n’est pas si grave.



«Il poursuit sa préparation sous la surveillance de l’équipe médicale »



« La lésion de Vincent Aboubakar sans gravité n’induit pas une indisponibilité qui soit de nature à entraver la participation du joueur à la compétition. En conséquence, il poursuit sa préparation sous la surveillance de l’équipe médicale. Ce dispositif augure d’un retour très prochain dans le groupe », a déclaré le Dr Fotso Gwabap Patrick dans un communiqué consulté par Abidjan.net. Il a par ailleurs assuré que l’ex-attaquant du FC Porto est disposé à suivre rigoureusement les protocoles de soins afin de revenir le plus tôt possible sur le terrain.



Il souffre d’un léger décollement musculo-aponévrotique classé grade 1



Il « garde le moral haut et l’esprit combatif qui le caractérise ». Notons que Vincent Aboubakar souffre d’un léger décollement musculo-aponévrotique classé grade 1. Les Camerounais vont sans doute prier pour qu’il se remette rapidement de cette blessure, lui qui reste le buteur attitré de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. C’est aussi le joueur le plus expérimenté de l’effectif.