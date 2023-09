CAN 2023 : Youssou Ndour évoque un "piège" qui guette les Lions du Sénégal

Le célèbre chanteur sénégalais Youssou Ndour était de passage dans l’émission « Radio Foot Internationale » de RFI hier vendredi 22 septembre. L’artiste qui ne cache pas sa passion pour le football, a parlé de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Pour lui, le Sénégal est capable de briller lors de cette compétition, mais il doit éviter un piège.





« Il y a embouteillage »





Celui de se baser sur « des noms » déjà bien connus, tout en ignorant les jeunes talents qui émergent. « Il y a embouteillage, parce qu’il y a une génération qui a gagné cette Coupe d’Afrique en 2022. Entre-temps, on a vu émerger de jeunes talents qui en veulent et que les gens adorent. Donc, Aliou (Cissé), je crois qu’il aura un problème de choix, mettre l’équipe qu’il faut. Si on se base sur des noms, les autres équipes peuvent arriver avec un peu plus de fraîcheur et peut-être battre le Sénégal lors de cette Coupe d’Afrique là. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Amener de la nouveauté, tout en gardant l’ossature » a déclaré le chanteur.





Le sélectionneur Aliou Cissé a donc « beaucoup de travail », parce que le Sénégal reste « l’équipe à battre » rappelle le célèbre artiste.





Ne pas gêner l’émergence de jeunes talents