CAN 2023 : Youssouf Sabaly finalement forfait pour le premier match du Sénégal ?





Victime d'une entorse de grade 2 du ligament latéral interne de son genou droit à l’entraînement du Bétis Séville le mois dernier, Youssouf Sabaly n'a toujours pas rejoint le groupe de l'équipe du Sénégal. Et à 10 jours de l'entrée en lice de l'équipe sénégalaise face à la Gambie, sa participation à ce match et même au premier tour est incertaine.





Lundi prochain, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal fera face au Niger pour préparer la CAN 2023. Un match auquel Youssouf Sabaly ne devrait pas participer, comme annoncé ce jour par Seneweb. Mais la vraie question ne porte pas sur sa participation à cette rencontre amicale, mais plutôt au match face à la Gambie, comptant pour la première journée de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.





En effet, à 10 jours de ce premier match du Sénégal, le latéral droit sénégalais est toujours à Séville et n'a pas encore repris l'entraînement collectif avec le Bétis. Selon les informations du journaliste espagnol Gonzalo Tortosa, il fait seulement de la course. Ce vendredi, il n'a d'ailleurs pas été sélectionné pour le match du Bétis en Coupe du Roi et il rejoindra la Tanière d'ici demain pour préparer la CAN.





En manque de rythme depuis sa blessure au début du mois de novembre, sera-t-il capable en moins de 10 jours de se rendre prêt pour l'entrée en lice des Lions à Yamoussoukro ? Pas sûr. Et avec sa fragilité physique, il serait très risqué de le faire jouer. Autant d'arguments qui rendent la participation de Youssouf Sabaly au premier match du Sénégal très improbable.





Dans sa liste, Aliou Cissé a pris des dispositions pour parer à cette éventualité puisque Krépin Diatta peut jouer sur le couloir droit, tout comme Formose Mendy. Abdoulaye Seck, également, peut dépanner à ce poste.