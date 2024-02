CAN 2024: APRÈS LE FIASCO DU CAMEROUN, ETO'O PRÉSENTE SA DÉMISSION MAIS LA FÉDÉRATION REFUSE

Samuel Eto'o a présenté ce lundi sa démission de la présidence de la Fédération camerounaise de football après les mauvaises performances de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des nations disputée en Côte d'Ivoire. Le Comex de l'instance a toutefois refusé la démission de l'ancien buteur et lui a renouvelé la confiance.







Cible de nombreuses critiques pour sa gestion de la Fecafoot et notamment pour son emprise trop importante sur la sélection camerounaise, Samuel Eto'o a présenté ce lundi sa démission lors d'un Comité Exécutif de l'instance à Yaoundé. Une réunion de crise liée au piètre parcours des Lions indomptables lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire avec une élimination dès les huitièmes de finale face au Nigeria (0-2).





"A l'entame de ladite réunion, le Président de la Fédération Camerounaise de Football, Monsieur Eto'o Fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l'instance éxécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience", a indiqué la Fécafoot grâce à communiqué en anglais et en français publié sur les réseaux sociaux ce lundi soir.













Démission refusée et confiance renouvelée pour Eto'o