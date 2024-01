CAN 2024 : La première affiche des huitièmes de finale connue

Après le match Sénégal - Guinée et Cameroun - Gambie, on connait la première affiche officielle des huitièmes de finale de la CAN. Il s'agit d'un choc entre le Cameroun, 2e du groupe C, et le Nigeria, 2e du groupe A. Un derby qui promet entre deux pays frontaliers.





Pour le Sénégal, il faudra attendre l'issue des autres matchs pour connaitre l'identité de l'adversaire des Lions de la Téranga. Ce sera soit la Cote d'Ivoire, soit le 3e de la poule F.