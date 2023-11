CAN 2024 : le sélectionneur de la Gambie dévoile sa stratégie pour «surprendre le Sénégal»

Le 15 janvier prochain à Yamoussoukro, le Sénégal et la Gambie seront face-à-face pour la première journée du groupe C de la CAN Côte d’Ivoire 2024. Dans un entretien accordé au Soleil, le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet attribue aux Lions la casquette de «grand favori» de ce derby des voisins ouest-africains. «Le Sénégal a des joueurs de qualité extraordinaire. Ce sera un match très difficile pour la Gambie», a déclaré le Belge.



Mais contre les champions d’Afrique, l’équipe gambienne n’entend pas se présenter en victime expiatoire. Tom Saintfiet compte bousculer les hommes de Aliou Cissé, le sélectionneur national. Même s’il ne la dévoile pas totalement, il a une idée de stratégie qu’il va employer. «Nous devons travailler la tactique pour surprendre les Sénégalais en essayant de prendre un point. Et, naturellement, s’il y a mieux, comme une victoire, nous n’allons pas la renier, inchAllah.»



Toutefois, renseigne le technicien de 50 ans, le derby Lions-Scorpions constitue match de «rêve pour chaque Gambien».



Les deux équipes partagent leur poule avec le Cameroun et la Guinée.