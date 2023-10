CAN 2024 : le Sénégal en prospection à Yamoussoukro

Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, va recevoir les matchs de la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations (Can), qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. La poule C est composée du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.





Le quotidien spécialisé Stade informe qu'une délégation conduite par le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, en compagnie du Dtn Mayacine Mar, du vice-président de la Fsf, Cheikh Tidiane Seck, y a effectué vendredi une visite de prospection.





Pour préparer la compétition, les fédéraux ont visite le stade Charles Konan Banny qui va abriter les matchs des Lions du Sénégal.





Selon le journal, le Dtn a constaté après observation "qu'il y a des choses à parfaire sur la pelouse du stade." Dans ce sens, il a relevé que le gazon du terrain d'entraînement annexe est "meilleure que celui du stade de la compétition".