CAN 2024: LE SÉNÉGAL TOUJOURS FAVORI POUR LE TITRE APRÈS LA PHASE DE GROUPES, LA CÔTE D’IVOIRE DÉGRINGOLE

Selon les statistiques d’Opta, le Sénégal reste le favori pour remporter la Coupe d’Afrique des nations devant le Maroc et le Nigeria, après la phase de groupes. La Côte d’Ivoire, qualifiée par un trou de souris pour les huitièmes, est loin.







La phase de poules complètement folle de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 a un peu rebattu les cartes dans la course au titre. L’Algérie, qui figurait parmi les favoris (4e plus forte probabilité de sacre avant le début de la compétition), a pris la porte tout comme la Tunisie, davantage outsider. La Côte d’Ivoire, pays organisateur de la compétition, a elle tremblé jusqu’au dernier moment avant de passer en huitièmes de finale par un trou de série. La victoire du Maroc face à la Zambie (1-0) lui a permis de terminer parmi les meilleurs troisièmes mais les Eléphants ne font plus vraiment partie des favoris.





Sénégal, Maroc et Nigeria les mieux placés





Selon le générateur de probabilités Opta, la Côte d’Ivoire possède seulement 4,8% de chances de décrocher la troisième CAN de son histoire (après 1992 et 2015). Soit le même pourcentage que le surprenant Cap Vert, septième de ce classement des probabilités. A l’entame de la compétition, les coéquipiers de Seko Fofana figuraient comme les deuxièmes favoris (avec 12,1% de chances de victoire) juste derrière le Sénégal (12,8%).





Les Sénégalais, champions en titre, restent d’ailleurs les favoris n°1 à leur succession (20,1%). Ils défieront la Côte d'Ivoire en huitièmes se finale, lundi.





Le Maroc grimpe d’une place à ce classement des prédictions avec la deuxième plus forte probabilité de sacre (16,4%) devant le Nigeria (13,1%). L’Egypte, recordman de victoires dans la compétition, est 4e (7,7%) devant le Cameroun (6,8%) et le Mali (6,1%). La cote de la Guinée équatoriale, invaincue et première de son groupe devant le Nigeria et la Côte d’Ivoire, est assez faible (4,3%), tout comme celle de l’Angola, qui possède le troisième pourcentage de victoire le plus faible (2,3%) malgré sa première place dans le groupe D.













La Mauritanie, victorieuse de l’Algérie (1-0) lors de son dernier match, fait office de Petit Poucet (0,6% de chance de victoire), juste derrière la Namibie (1,2%).







Les chances de sacre à la CAN selon Opta

1- Sénégal 20,1%

2- Maroc 16,4%

3- Nigeria 13,1%

4- Egypte 7,7%

5- Cameroun 6,8%

6- Mali 6,1%

7- Côte d'Ivoire 4,8%

8- Cap Vert 4,8%

9- Guinée équatoriale 4,3%

10- Afrique du Sud 3,4%

11- RD Congo 3,1%

12- Guinée 2,8%

13- Burkina Faso 2,6%

14- Angola 2,3%

15- Namibie 1,2%

16- Mauritanie 0,6%