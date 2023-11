CAN 2024 : les Lions changent de styliste

Lors de la CAN 2021, remportée par le Sénégal, Collé Sow Ardo avait fourni aux Lions leurs tenues de ville. Il s’agissait de tenues traditionnelles en deux-pièces. Le modèle avait suscité beaucoup de critiques, certaines pointant une prétendue flagrante faute de goût.



Pour la prochaine édition, Collé Sow Ardo a passé les ciseaux. Les hommes de Aliou Cissé, le sélectionneur national, seront habillés par un ou une autre. «J’avais habillé les Lions et ils ont gagné la coupe, Dieu merci», s’est félicitée la styliste dans des propos tenus ce mercredi en marge du lancement de la célébration des 40 ans de la marque portant son nom, et repris par Bés Bi.



Elle ajoute : «Je pense que d’autres personnes vont le faire. Il faut savoir partager et donner la chance à tout le monde. Et je vais prier pour eux. Je n’aurai pas le temps (d’habiller les Lions pour Côte d’Ivoire 2024).»