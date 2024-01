CAN 2024: Queen Biz zappe Mané et mise sur Lamine Camara

« Lamine Camara meilleur joueur de l’équipe nationale du Senegal », dixit Coumba Diallo alias Queen Biz.







La chanteuse se donne à fond comme à l’accoutumée à chaque tournoi sportif. Elle est aussi impliquée que l’équipe nationale sénégalaise.





Lors de ce premier match opposant le Sénégal à la Gambie, le jeune Lamine camara, après ses deux buts, a été désigné « meilleur joueur de l’équipe nationale du Senegal », par la chanteuse.





Mais la question qui suscite le plus d’intérêt chez les internautes c’est pourquoi Queen Biz ne supporte plus son ami et « frère » Sadio Mané? »