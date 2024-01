CAN 2024: "ENCORE UNE DEMI-HEURE DE VOL ET NOUS SERIONS TOUS MORTS", LE SÉLECTIONNEUR DE LA GAMBIE RACONTE L’INCIDENT EN AVION

Tom Saintfiet a réagi ce mercredi au voyage mouvementé de l'équipe de Gambie lors de son trajet vers la Côte d'Ivoire afin d'y disputer la Coupe d'Afrique des nations. Après quelques minutes dans les airs, l'avion de la sélection a fait demi-tour en raison d'une panne d'oxygène qui aurait pu coûter la vie à tous les passagers.







Quart de finaliste en 2022 dès sa première participation à la CAN, la Gambie rêve d'une nouvelle épopéé lors du tournoi continental disputé en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Après des difficiles négociations autour des primes, le groupe de Tom Saintfiet a même boycotté un entraînement pour obtenir gain de cause, les Scorpions se sont finalement envolés mercredi soir à destination du pays hôte.





Mais après quelques minutes de vol, l'avion a fait demi-tour en raison d'une une perte de pression et d'oxygène dans la cabine selon les éléments communiqués par la fédération nationale. Interrogé par le média belge Het Niewsblad, Tom Saintfiet a confié avoir eu la peur de sa vie pendant cette mésaventure.





"Nous aurions tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement, moi y compris", a expliqué le technicien. "J’ai fait de courts rêves sur la façon dont ma vie se déroulait, vraiment."





"Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone"





Placés sur un vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire, les joueurs de la Gambie sont passés tout près d'un drame ce mercredi. Encore marqué par cet incident, leur sélectionneur a même assuré qu'ils ont failli y laisser la vie et que cela s'est joué à peu de choses.





"Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour car il n’y avait pas d’alimentation en oxygène. Certains joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement après l’atterrissage", a encore poursuivi le Belge Tom Saintfiet. "Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts."





Un joueur dénonce des conditions "inacceptables"





Un sentiment de peur partagé aussi par Saidy Janko dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le Gambien des Young Boys de Berne a pointé du doigt les conditions "inacceptables" du vol des Scorpions.





"Dès que nous sommes entrés dans le petit avion qui avait été loué pour nous, nous avons senti une immense chaleur qui nous faisait transpirer à grosses gouttes", a pesté le défenseur de 28 ans dans une publication sur Instagram. "Le personnel nous rassuré en disant que l'ari conditionné fonctionnerait une fois dans le ciel. Cette chaleur inhumaine s'est ensuite mêlée au manque d'oxygène et de nombreuses personnes ont eu des maux de tête et des vertiges. Certains se sont même évanouis après le décollage. [...] Sans un demi-tour et atterrisage forcé à Banjul, les conséquences auraient pu être bien pires!"