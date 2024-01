CAN 2024 : "Le Sénégal sous pression", selon Joseph Antoine Bell

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. Alors que le Sénégal, couronné champion d'Afrique en 2022, défendra son titre, les attentes sont élevées.





Joseph Antoine Bell, l'ancien gardien de but du Cameroun, s'est exprimé sur les perspectives de cette compétition lors de l'émission "Grand jury" sur Rfm ce 31 décembre 2023.





Interrogé sur le statut de favori de cette édition, le consultant a écarté l'idée d'un seul favori, relevant plutôt l'existence d'un "groupe de favoris". Il a conseillé au Sénégal de gérer avec précaution la pression qui découle de son statut privilégié. “Le statut de super favori, qu’on octroie au Sénégal, pour la deuxième fois, devrait mieux être géré et j'espère qu'ils vont le gérer parce qu’ils en ont les moyens”, a-t-il déclaré.





L'ancien international a exprimé son espoir que le Sénégal surpasse sa performance de 2022. "Ils ont les capacités pour le faire, et je l'espère vraiment", a-t-il ajouté. Bell a également évoqué la performance mitigée du Sénégal lors de la CAN 2022 au Cameroun, estimant que l'équipe aurait pu montrer un jeu plus impressionnant.