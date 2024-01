Can 2024: Très mauvaise nouvelle pour le Cameroun, adversaire du Sénégal

C'est un véritable cauchemar pour le Cameroun. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations débute, ce samedi 13 janvier, et que les Lions Indomptables lancent leur tournoi lundi face à la Guinée, ils vont devoir faire sans leur attaquant vedette Vincent Aboubakar. En effet, selon les informations du média CFoot et de RMC, le buteur de 31 ans s'est blessé gravement à l'entraînement du jour et va devoir déclarer forfait pour la compétition.





Le Cameroun partage le Groupe C avec le Sénégal. Les deux équipes vont s'affronter le 19 janvier prochain à 17h.





A noter que le joueur de Besiktas était l'une des figures de proue de sa sélection avec pas moins de 97 sélections pour 37 buts, portant le brassard de capitaine depuis 2021.