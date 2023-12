Guinée : Un joueur écarté pour avoir accusé Kaba Diawara d'avoir volé son maillot de Vinicius ?

La Guinée a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2024, qui débutera le 13 janvier en Côte d’Ivoire. Sans Morlaye Sylla. Le milieu de terrain de 25 ans aurait été écarté pour avoir accusé son sélectionneur, Kaba Diawara, de lui avoir volé un maillot du Brésilien Vinicius Jr.







Morlaye Sylla ne sera pas du voyage en Côte d’Ivoire. Le milieu de terrain de 25 ans n’a pas été retenu par Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, pour participer à la Coupe d’Afrique des nations 2024, qui débutera le 13 janvier. Et la raison de son absence ne serait pas forcément sportive. Le joueur du FC Arouca, en première division portugaise, aurait été écarté de la sélection pour un motif assez improbable...





Le natif de Conakry, qui compte 25 sélections avec le Syli (3 buts), ferait les frais d’un différent avec le sélectionneur Kaba Diawara (48 ans), en poste depuis octobre 2021. Morlaye Sylla aurait accusé l’entraîneur national de lui avoir volé un maillot que Vinicius Jr lui a offert lors du match amical entre la Guinée et le Brésil, le 17 juin dernier en Catalogne (4-1). Une rencontre lors de laquelle Morlaye Sylla est entré à un quart de la fin en remplaçant Morgan Guilavogui, l’attaquant du RC Lens et petit frère de Joshua Guilavogui.





Sylla aurait exigé que le vestiaire soit fouillé





Persuadé d’avoir été victime d’un vol, le milieu de terrain de la Guinée aurait réclamé que le vestiaire de son équipe soit fouillé de fond en comble après la rencontre, ce qui aurait accentué les tensions. Morlaye Sylla n’a pas présenté d’excuses après avoir formulé ces accusations, qui ont fortement déplu à Kaba Diawara, l’ancien attaquant de Ligue 1, passé notamment par Bordeaux, le PSG, l’OM ou Nice.