CAN - Algérie: "N'enterrez pas trop vite" Riyad Mahrez, demande Belmadi

"Ne l'enterrez pas trop vite", demande le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi, encore plusieurs fois interrogé sur le rendement de sa star Riyad Mahrez à la Coupe d'Afrique, à la veille d'un match décisif contre la Mauritanie, mardi (21h00) à Bouaké.







"Je veux que personne n'oublie de quoi Riyad est capable. Je suis d'accord, c'est un fait, ce n'étaient pas ses meilleurs matches, mais ne l'enterrez pas trop vite, il y a dix-huit mois il était champion d'Europe" avec Manchester City, a répondu le technicien à une question sur le "fantôme" de Riyad Mahrez aperçu en Côte d'Ivoire.





"Il est capitaine, je sais de quoi il est capable, j'ai toute confiance en lui, toute l'équipe a confiance en lui", a t-il ajouté, sans préciser si Mahrez serait titulaire contre la Mauritanie.





"Riyad est un joueur d'expérience, dans sa carrière il a déjà vécu des moments plus compliqués, on le voit très serein au quotidien et très travailleur", appuie le milieu de terrain Houssem Aouar.





Avec seulement 2 points en deux matches, l'Algérie, championne d'Afrique 2019 mais qui n'a gagné aucun de ses cinq derniers matches de CAN, a besoin d'une victoire pour assurer une place en 8e de finale.





"Sincèrement, moi j'aime la pression, on fait ce métier pour ça", assure Belmadi. "Le sport de haut niveau, le foot en particulier, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'émotions, de travail, d'efforts... Ceux qui ne supportent pas la pression n'ont rien à faire là-dedans."