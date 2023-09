CAN : Après l’échec de la candidature du Sénégal, Augustin Senghor se projette sur 2029

Une candidature du Sénégal à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football 2029, après la non attribution de celle de 2027, serait »une bonne chose », a soutenu, mercredi, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.





« Ce serait une bonne chose de revenir en compétition pour 2029 mais pour cela, il faut une décision des autorités », a-t-il réagi à l’APS, après l’attribution par la Confédération africaine de football (CAF) de l’organisation de la CAN 2027 , à laquelle le Sénégal était candidat, aux trio Kenya-Ouganda-Tanzanie.





La CAF a aussi désigné le Maroc comme pays hôte de la CAN 2025. Après l’édition de 1988, les Marocains vont accueillir la CAN 2025, 37 ans après. Le royaume chérifien devait abriter l’édition de 2015, mais la CAF lui en avait retiré l’organisation, après qu’il avait demandé le report de cette édition pour cause d’épidémie d’Ebola. La Guinée Equatoriale avait alors abrité cette CAN.