CAN Côte d'Ivoire 2023 : Sébastien Haller raconte un souvenir "glaçant"

La Can 2023 est passée, mais les souvenirs parfois douloureux continuent d’être racontés. Dans une récente interview accordée au journal sportif britannique « The Athletic », Sébastien Haller, a évoqué la lourde défaite concédée par les Eléphants de Côte d’Ivoire, le 22 janvier 2024 contre la Guinée Équatoriale (4-0).





« Je me sentais un peu mort à l’intérieur »





Ce jour-là, les supporters ivoiriens, en colère, s’en sont pris à l'attaquant du Borussia Dortmund « J’ai descendu les escaliers dans les tribunes et les gens me criaient dessus : Tu es inutile. Vous ne jouez même pas, vous faites juste des publicités. Je me sentais un peu mort à l’intérieur », a raconté l’attaquant du club allemand qui n’avait même pas joué la rencontre à cause de sa blessure à la cheville.





Héros de la finale