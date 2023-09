Can Côte d'Ivoire 2024 : Le Cameroun sera présent.

Avec cinq titres de champion d'Afrique à son actif, le Cameroun ne pouvait pas manquer le rendez-vous en Côte d'Ivoire, le pays où il a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1984 avec la génération de Roger Milla et Théophile Abega. Pour ce dernier match décisif à domicile contre le Burundi, les hommes de Rigobert Song n'ont pas tremblé et se sont imposés nettement (3-0). Malgré une première période difficile au cours de laquelle ils ont été tenus en échec par une vaillante équipe burundaise, les partenaires de Vincent Aboubakar ont su utiliser leur expérience pour se sortir du piège burundais. C'est Bryan Mbeumo qui a ouvert la voie de la qualification en marquant le premier but à la 46e minute, profitant d'une énorme erreur de la défense burundaise. À la 59e minute, le jeune défenseur central, Christopher Wooh, monté aux avant-postes, a doublé la mise pour le Cameroun. En tant que capitaine exemplaire, Vincent Aboubacar, qui jouait ce match important dans sa ville natale, Garoua, a scellé la nette victoire camerounaise en inscrivant le troisième but dans les arrêts de jeu (90+3). Le Cameroun, qui a enregistré le retour d'André Onana, décroche une qualification méritée et rassure ses supporters à six mois de la Coupe d'Afrique des Nations.