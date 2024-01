CAN : Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, un duel sous-régional pour démarrer en beauté

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre avec un affrontement entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et la Guinée-Bissau ce samedi 13 janvier au Stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Les Éléphants, bien déterminés à marquer leur territoire, ont le défi ambitieux de non seulement réussir le pari de l’organisation de cette compétition mais aussi de la remporter devant leur public.





Les Éléphants sur le chemin de la gloire





Avec une riche histoire dans cette compétition, la Côte d'Ivoire est loin d'être un outsider. Les hommes de Jean-Louis Gasset, 70 ans, entament leur 25e participation avec deux titres à leur actif, remportés en 1992 et 2015. Malgré une finale manquée en 2006 et 2012, ainsi que quatre podiums en tant que troisième, la pression est palpable pour ce groupe expérimenté. La star de cette équipe n'est autre que Sébastien Haller, attaquant de 29 ans évoluant au Borussia Dortmund. Toutefois, des incertitudes planent sur la possibilité de le voir démarrer ce match d’ouverture contre la Guinée-Bissau en raison d’une blessure. Les éléphants pourront toutefois compter sur un effectif soudé composé de plusieurs cadres dont Serge Aurier, Seko Fofana et Max Alain Gradel sans oublier l'appui du 12e homme, les supporters.





La Guinée-Bissau en quête d'un exploit





Face à cette puissance ivoirienne se dresse la Guinée-Bissau, surnommée les Djurtus. Bien que cette 4e participation à la CAN soit marquée par des débuts difficiles, les Bissau-guinéens ne manquent pas d'ambition. Baciro Candé, sélectionneur expérimenté de 56 ans, tentera de guider son équipe à travers un groupe A relevé, composé également de la Guinée équatoriale et du Nigeria. Classés deuxièmes de leur groupe des éliminatoires de cette CAN 2023, derrière le Nigeria, les Djurtus ont fait un parcours presque sans faute, où ils ont même battu les Super Eagles 0-1 chez eux, le 24 mars 2023. Avec trois victoires, un match nul et une défaite, la Guinée Bissau vient d’accomplir l’une de ses plus belles campagnes de qualifications. Le talentueux Mama Baldé, attaquant de 28 ans basé à Lyon, apportera sa vivacité et son expérience pour mettre à mal la défense ivoirienne.





Un match à ne pas rater