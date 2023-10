Can Côte d’Ivoire 2023 : Le Cameroun et deux derbys au menu des Lions dans le groupe C

Le Sénégal est logé dans le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie, à l’issue du tirage au sort effectué, jeudi soir à Abidjan.





Le tirage au sort de la phase de poules de la CAN s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités du football africain dont Didier Drogba, John Obi Mikel, Sadio Mané ou encore Achraf Hakimi.





La CAN est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Le match d’ouverture va opposer la Côte d’Ivoire à la Guinée Bissau.