Can Côte d’Ivoire 2023 : Un attaquant camerounais déclare forfait

À 29 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables du Cameroun subissent un coup dur. En effet, leur attaquant Bryan Mbeumo (24 ans), qui avait été touché à une cheville, a finalement été déclaré forfait pour la CAN. Le joueur de Brentford, opéré de la cheville, sera absent pendant trois mois. C'est vrai un coup dur pour Rigobert Song et son staff technique qui comptaient beaucoup sur l'attaquant gaucher, auteur de 3 buts en 7 sélections, pour briller en terre ivoirienne. Pour rappel, le Cameroun qui dans le groupe C avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie, rencontrera les Lions lors de la 2ème journée.