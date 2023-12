CAN Côte d’Ivoire 2024 : l’organisation étouffe la rumeur sur…

Pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, qui démarre le 13 janvier, la Côte d’Ivoire s’attelle aux derniers réglages. Quatre vingt dix huit (98) milliards de francs Cfa, c’est le montant officiel attribué au budget pour l’organisation.



La précision est faite par Moumouni Sylla, le Directeur exécutif du Cocan Côté d’Ivoire 2024. Repris par Stades, il confie toutefois que « le seul point noir actuellement est relatif aux deux mois de salaires impayés aux employés, dont certains ne sont pas résidents dans les villes hôtes et habitent Abidjan. »



Or, défend-il, « il fallait résider dans les localités mentionnées sur les fiches » avant d’ajouter que ceux qui ont triché ont été débusqués et ont été éliminés. Ils ne pouvaient pas, à titre d’exemple, habiter San Pedro et travailler dans les villes hôtes.