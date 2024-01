CAN: De Camara à Amoura, cinq jeunes à suivre

Comme le prodige sénégalais Lamine Camara, de l'école du Génération Foot, ou le buteur algérien de l'Union Saint-Gilloise Mohamed Amoura, de nombreux jeunes espèrent crever l'écran à la CAN (13 janvier-11 février).





Lamine Camara (Sénégal), la victoire dans les veines





Un nouveau milieu talentueux est en train d'émerger du riche réservoir sénégalais. Lamine Camara a crevé l'écran avec son but de 58 m pour Metz, contre Monaco, mais il sait faire bien d'autres choses. A seulement 20 ans, il est surtout un gagneur, leader des U20 champions d'Afrique 2023, avec un doublé en demie contre la Tunisie (3-0), et encore patron de l'équipe du Sénégal vainqueure du CHAN-2022, le Championnat d'Afrique des joueurs locaux. Il a été élu meilleur joueur de la finale contre l'Algérie (0-0, 5 t.a.b. à 4).





Ilaix Moriba (Guinée), une bouffée d'air frais





Le grand espoir de la Guinée, Moriba Kourouma dit "Ilaix", s'est enterré au RB Leipzig où il ne joue plus. La CAN est l'occasion pour ce joueur qui a grandi à Barcelone et été formé au Barça de se montrer. Ce N.10 "est très fin, intelligent. Physiquement il n'est pas grand mais il rentre dedans", explique à l'AFP Didier Six, qui l'avait lancé en sélection.





Ezzalzouli (Maroc) ne craint pas la concurrence









Surnommé "Ez Abde" en Espagne, où il est arrivé avec sa famille à l'âge de 7 ans, Abdessamad Ezzalzouli brille avec le Betis Séville. Capable d'occuper tous les postes en attaque, il vient, à 22 ans, s'immiscer dans la redoutable concurrence au sein de l'effectif de Walid Regragui. S'il a manqué la CAN précédente, barré par Vahid Halilhodzic qui le soupçonnait d'hésiter avec la "Roja", il a été de l'aventure au Mondial-2022, entrant notamment en jeu pour la demi-finale perdue contre la France (2-0).





Dango Ouattara (Burkina Faso) veut en montrer plus





Le buteur du Burkina Faso Dango Ouattara a laissé les supporters des "Étalons" sur leur faim en 2022. Alors âgé de 19 ans, il avait marqué un but splendide en quarts de finale contre la Tunisie après avoir traversé une moitié de terrain. Ouattara avait manqué les deux premiers matches à cause du Covid, et les deux derniers car il a été exclu contre les mêmes Tunisiens pour un coup de coude. Cette fois, il espère jouer plus que trois matches.





Amoura (Algérie), le chasseur de buts