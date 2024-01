CAN: débuts réussis pour le Maroc, facile vainqueur de la Tanzanie

Le Maroc s'est nettement imposé 3 buts à 0 contre la Tanzanie qui a fini à dix, lors du premier match du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations, mercredi à San-Pédro en Côte d'Ivoire.





Très largement favori, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et première nation africaine au classement de la Fifa a marqué par son défenseur central et capitaine Romain Saiss (30e), par le milieu de terrain de Marseille Azzedine Ounahi (77e) et par l'attaquant du FC Séville Youssef En-Nesyri (80e).





La Tanzanie n'a pratiquement rien montré au cours de cette rencontre si ce n'est une défense rugueuse qui a valu l'exclusion de Novatus Miroshi pour deux cartons jaunes à la 70e minute.