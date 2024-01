[Historique] CAN - Duels face aux pays hôtes : Les statistiques ne plaident pas en faveur des Lions !

L'épilogue de la phase de poule de la CAN 2023 a été riche en émotions, permettant enfin de connaître les 8 affiches des huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire, qui attendait depuis de savoir si elle allait se qualifier, est passée in-extremis grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie. En huitième de finale, le pays organisateur défiera le champion en titre, le Sénégal. Dans l'histoire de la CAN, le Sénégal a joué 7 matchs contre l'hôte de la compétition. Et le bilan est très négatif.



Vainqueur de ses trois matchs dans le groupe de la mort, le Sénégal a été le seul pays à réussir le carton plein. Mais dès les huitièmes, un choc attend les Lions, qui devront faire face au pays organisateur : la Côte d'Ivoire. Pour le moment, les Éléphants passent à côté de leur compétition, mais il faudra faire très attention à une bête blessée, surtout que le Sénégal, en face, n'y arrive quasiment jamais face au pays organisateur en CAN.



Dans son histoire, le Sénégal a joué 7 fois contre un pays organisateur de la CAN et les Lions de la Teranga ne se sont imposés qu'une seule fois, le soir de la fameuse victoire au Caire en 86.





Le premier match du Sénégal face à un pays organisateur remonte à 1965, à la CAN organisée par la Tunisie. En poule, les Lions ont réussi à tenir en échec l'hôte sur un score vierge (0-0).