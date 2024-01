CAN : En route vers la Côte d'Ivoire, les Scorpions retournent en Gambie en catastrophe

Les Scorpions, l'équipe de football gambienne, en route pour la CAN-2023 en Côte d'Ivoire, sont revenus à Banjul, en raison de problèmes techniques survenus dans leur avion.





"Le vol a duré neuf minutes, quand l'équipage s'en est rendu compte et a immédiatement demandé à revenir à Banjul. Lors de l'atterrissage, les enquêtes préliminaires ont indiqué qu'il y avait une perte de pression de la cabine et d'oxygène. Cependant, l'équipe technique de la société exploitante du vol Air Côte d'Ivoire évalue plus avant la situation pour déterminer ce qui a causé le manque d'oxygène et de pression de la cabine. À cet égard, l'équipe, y compris les joueurs et le personnel, se rend maintenant à la base de l'Ocean Bay Hotel, en attendant d'autres instructions", informe la Fédération gambienne de football (GFF) via sa page Facebook.