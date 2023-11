Can féminine 2024 : le Sénégal tentera de valider son ticket face à l'Égypte

Après 2012 et 2022, la sélection féminine du Sénégal ambitionne de participer à sa 3e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can). C'est dans ce contexte que les Lionnes du Sénégal disputeront le deuxième et dernier tour des éliminatoires des joutes prévues au Maroc en 2024.





Les protégées de Mame Moussa Cissé recevront les Pharaonnes le jeudi 30 novembre prochain au stade Lat Dior de Thiès avant de s'envoler pour l'Égypte pour la manche retour, le 5 décembre.





Des étapes décisives pour la qualification.