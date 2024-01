CAN: Guinée-Gambie, Kaba Diawara rêve de revanche contre Sainfiet, son ancien entraîneur









Le sélectionneur de la Guinée Kaba Diawara va de nouveau croiser vendredi (20h00) à Yamoussoukro celui de la Gambie, Tom Saintfiet, son entraîneur au Qatar 20 ans plus tôt, et qui l'a déjà battu à la précédente CAN.





"Il m'a fait un coup en nous battant, on est amis jusqu'à ce que l'arbitre siffle, et puis que le meilleur gagne. Après le match on pourra toujours s'appeler, s'envoyer des messages", dit le coach guinéen dans un sourire en conférence de presse.





En 2022, la Gambie de Saintfiet avait surpris le "Syli National" (1-0) en 8e de finale de la Coupe d'Afrique, à laquelle les "Scorpions" participaient pour la première fois.





"On a travaillé ensemble à Al-Ittihad, l'ancien nom du club Al-Gharafa", raconte à l'AFP Saintfiet, qui était l'adjoint du Belge Walter Meeuws en 2003 dans ce club qatari.





"Kaba est un homme très agréable, il arrivait de Nice (où il était prêté par le Paris SG, NDLR), c'était notre attaquant de pointe. Je n'ai que des bons souvenirs avec lui, il était très professionnel et très gentil".





"Tom est belge, il parle français, on était quatre joueurs professionnels, dont trois jeunes joueurs francophones à partir jouer au Qatar à l'époque, avec Pius Ndiefi et Djamel Belmadi", se souvient Diawara.





Belmadi dispute également la CAN, à la tête de l'équipe d'Algérie.





"On s'est rapproché de lui, c'était l'assistant, c'était facile de faire passer le message, j'ai suivi un peu son parcours, il a pris des pays africains" comme la Namibie ou le Togo, a-t-il poursuivi.





"On s'est envoyé des messages, abonde Saintfiet, mais demain chacun de nous veut gagner..."