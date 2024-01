CAN : L'Afrique du Sud corrige la Namibie et se relance

Battue par le Mali lors de la première journée, l'Afrique du Sud s'est bien reprise en dominant nettement son voisin namibien. Dans un match à sens unique, les Bafana Bafana ont rapidement pris l'avantage grâce à leur attaquant vedette, Percy Tau. Le joueur d'Al Ahly, qui avait manqué un penalty face au Mali, s'est bien repris en ouvrant le score sur penalty à la 10ème minute. Face à une équipe namibienne moins incisive que contre la Tunisie, l'Afrique du Sud a rapidement creusé l'écart avec un deuxième but signé Themba Zwane à la 25ème minute. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les Sud-Africains ont mis fin au suspense en marquant un troisième but par Themba Zwane, qui s'offre ainsi un doublé à la 40ème minute.