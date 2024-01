CAN : La Fédération congolaise condamne des attaques racistes contre Chancel Mbemba

Le match nul entre le Maroc et la RDC ce dimanche (1-1) s'est terminé dans une brouille générale, après un accrochage entre le sélectionneur marocain, Walid Regragui, et le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba. Cependant, sur un post Instagram du joueur, plusieurs pseudos supporters ont racialement insulté Chancel Mbemba. Ce que la FECOFA (Fédération congolaise de football association) dénonce.









"Au terme du match Maroc vs RDC () Chancel Mbemba Mongulu a fait l'objet des propos discourtois de la part des joueurs Marocains, à la suite de leur Sélectionneur, jusqu'à être victime des voies de fait de leur part dans les couloirs des vestiaires", a écrit la Fecofa, condamnant une "pareille attitude antisportive" des Marocains. Ainsi, la FECOFA "se réserve le droit d'user de ses voies de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la Confédération Africaine de Football (CAF) en la matière pour que pareil égarement ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent", écrit l'instance dans un communiqué.