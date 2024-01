CAN : La Guinée équatoriale surclasse la Guinée Bissau (4-2)

Quatre jours après avoir tenu tête au Nigeria (1-1), la Guinée Équatoriale a décroché sa première victoire dans la CAN 2023 en dominant la Guinée Bissau (4-2). Le Nzalang (Éclair en langue locale), qui a été séduisant depuis le début de la CAN, a rapidement ouvert le score grâce à son capitaine Emilio Nzue (21e minute). Battue lors du match d'ouverture, la Guinée-Bissau a réagi rapidement avec l'égalisation signée Esteban Orosco contre son camp (37e minute).





En seconde période, la Guinée Équatoriale, plus technique et collective, a rapidement repris l'avantage grâce à Josete Miranda qui a exploité une grosse hésitation de la défense adverse (46e minute). En difficulté au niveau de sa défense, la Guinée-Bissau a encaissé un troisième but sur une mauvaise sortie du gardien Djoco, exploitée par Emilio Nzue, opportuniste (51e minute). Dans un grand jour, le capitaine du Nzalang National a enlevé tout suspense à la rencontre en signant un triplé à la 61e minute. Malgré la réduction du score de Ze Turbo(90+3) la Guinée Equatoriale s'impose nettement dans ce match de la 2ème journée de la Poule A.