CAN : La République démocratique du Congo tient tête au Maroc





Quatre jours après sa belle et facile victoire face à la Tanzanie (3-0), le Maroc, grand favori de la CAN, a affronté ce dimanche la République démocratique du Congo. Les Lions de l'Atlas ont d'emblée montré leur statut en ouvrant le score à la 6ème minute grâce à Ashraf Hakimi sur un service de Ziyech. Avec ce but, le Maroc croyait avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur la détermination des Congolais.









En effet, très combatifs, les Léopards ont obtenu un penalty suite à une faute d'Amallah sur Inonga. Cependant, Bakambu, chargé de l'exécution du penalty, voit son tir atterrir sur le montant (42).





En seconde mi-temps, l'équipe congolaise, conquérante et nullement impressionnée par les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, est revenue dans la partie grâce à une réalisation de Silas Katumpa, idéalement servi par Meschack (76).





À l'arrivée, les deux équipes se neutralisent (1-1). Même si elle doit gagner pour le dernier match pour se qualifier, la République démocratique du Congo a montré de bonnes choses contre une équipe marocaine annoncée comme la grande favorite du tournoi. Quant a l’équipe du Maroc, malgré ce match nul, elle garde la première place de la Poule F avec quatre points.