CAN : Le Cap-Vert étrille le Mozambique et se qualifie pour les 8es de finale

L'affrontement entre les pays lusophones dans le groupe B, le Cap-Vert et le Mozambique , a tourné en faveur des Requins Bleus qui ont dominé les Mambas( 3-0). Sous la conduite de leur leader d'attaque et capitaine, Ryan Mendez, le Cap-Vert a ouvert le score à la 32e minute grâce à un coup franc de Bebe. Les Mozambicains, qui ont entamé le match de manière très délicate, ont eu du mal à se procurer des occasions de but. À la 39e minute, l'attaquant mozambicain Gény Catamo a cru obtenir un penalty, mais après consultation de la VAR, l'arbitre a refusé le penalty.









En seconde période, le Cap-Vert, plus incisif dans ses actions offensives, a creusé l'écart lors de sa première action dangereuse. L'expérimenté Ryan Mendez a profité d'une mésentente entre les défenseurs centraux mozambicains pour récupérer le ballon et marquer tranquillement à la 51e minute. Profitant de la fébrilité de l'adversaire, le Cap-Vert a ajouté un troisième but grâce à une belle frappe de Kevin Lenini à la 69e minute.