Can : Le Nigeria domine le Cameroun et file en quarts de finale

Le Nigeria s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale en battant le Cameroun (2-0). Dans ce choc entre ces deux nations qui se sont rencontrées à trois reprises en finale de la CAN, le Nigeria a rapidement pris le contrôle du jeu, obligeant les Camerounais à reculer. À la 11ème minute, Semi Ajay a cru ouvrir le score, mais après consultation de la VAR, son but a été refusé pour une position de hors-jeu.



Face à la fébrilité de la défense camerounaise, le Nigeria a réussi à ouvrir le score. Osimhen a intercepté un ballon à Omar Gonzales et a servi Lookman qui a marqué du plat du pied (36e minute).



En seconde période, malgré la sortie sur blessure de leur gardien de but, le Nigeria a réussi à faire le break dans les arrêts de jeu par Lookman (90+1). Après un beau parcours en phase de poule, le Nigeria confirme son statut de favori en éliminant une pâle équipe du Cameroun (2-0). En quart de finale, le Nigeria affrontera l’Angola.