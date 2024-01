[Analyse] CAN: Les 3 failles de la Côte d'Ivoire que le Sénégal doit exploiter

Passée en huitième de finale comme un des meilleurs troisièmes, la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal ce lundi 29 janvier. Considéré comme l'un des favoris de cette compétition, le pays hôte s'est effrité au fur et à mesure de la phase de groupe. Si le sélectionneur a changé avec l'arrivée de l'intérimaire Emerse Faé à la place de Gasset, l'effectif, lui, ne change pas. Et l'équipe ivoirienne a au moins 3 failles que l'équipe sénégalaise pourrait exploiter.







La défense





Lors des 3 premiers matchs, la faille la plus béante de l'équipe ivoirienne a été la charnière centrale. Entre ceux qui ont formé la paire en défense centrale (Ousmane Diomandé et Evan Ndicka, puis Willy Boly), l'incompatibilité a été évidente. En club, tous les défenseurs centraux convoqués par la Côte d'Ivoire évoluent dans un système avec 3 défenseurs centraux. Dans une charnière à deux avec la sélection, ils sont donc totalement perdus. Pour sortir faire un pressing, couvrir derrière, suivre l'attaquant, ils ont eu beaucoup de mal dans la répartition des tâches défensives.





Face à ce manque d'automatisme, l'équipe du Sénégal aura une carte à jouer pour déstabiliser encore plus cette défense ivoirienne, à moins que Emerse Faé s'adapte pour jouer à 3 (voire 5) derrière en sacrifiant un milieu ou ses ailiers.





Également, les latéraux ivoiriens sont très loin du niveau attendu durant cette CAN. Que ce soit Ghislain Konan, Serge Aurier ou encore Wilfried Singo, les latéraux n'ont jamais réussi à faire des différences offensivement et ont été très perméables en défense.





Le déséquilibre du milieu





Avec Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié, la Côte d'Ivoire compte l'un des milieux les plus relevés en Afrique… sur le papier. En effet, sur le terrain, la réalité est toute autre. En effet, ces joueurs ont tous le même profil : box-to-box. Il s'agit de joueurs très bons offensivement bien qu'ils soient capables de faire des courses défensives, mais se caractérisent d'abord par leur jeu offensif. Hors, dans une équipe où la défense ne tient pas, il faut avoir un équilibriste, un homme de l'ombre capable de faire le sale boulot, gratter des ballons et couvrir la ligne défensive lors des contre-attaques adverses. L'Ivoirien qui le faisait le mieux ces dernières années fut Didier Zokora, aujourd'hui retraité. Dans l'effectif concocté par Gasset, il n'y en a pas.





Lors des matchs de poule, Franck Kessié a souvent été la pointe basse du milieu de terrain, pendant que Sangaré et Fofana étaient plus offensifs. Mais Kessié n'est pas un excellent joueur défensif. Ses placements laissent beaucoup à désirer, à l'image du troisième but équato-guinéen, où il sort faire le pressing alors qu'il n'y avait plus que Willy Boly derrière lui. Une sortie fatale puisque la Guinée-équatoriale a eu un 2 contre 1 parfaitement négocié pour le but du 3-0.





Avec Lamine Camara et Pape Matar Sarr en plus des joueurs offensifs, le Sénégal pourrait exploiter les errements du milieu ivoirien.





Le mental





Pour ceux qui ont suivi l'humiliation de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Equatoriale, il est clair que les Ivoiriens n'ont pas été ridicules dans le jeu pendant une bonne partie du match. Mais le gros problème des Ivoiriens lors de cette rencontre a été mental. Avec la pression du pays organisateur, l'équipe s'est désagrégée dès l'ouverture du score. Les Ivoiriens ont ensuite totalement perdu le fil de la rencontre. Au lieu de se remobiliser, ils ont été complètement écrasés par l'enjeu et par ce qu'ils étaient en train de vivre.