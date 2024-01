CAN : Les joueurs et le jeu: Les Lions éliminés par les miraculés ivoiriens

Impressionnant en phase de poules avec trois victoires, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, partait largement favori dans ces huitièmes de finale face au pays organisateur. Malheureusement, les Lions ont été éliminés par une équipe ivoirienne qui a réussi un véritable miracle après une défaite face au Nigeria et une humiliation devant la Guinée Équatoriale.





Edouard Mendy





Avec de bonnes sorties aériennes, il a été rassurant surtout en première mi-temps. En seconde période, il a sauvé le Sénégal à deux reprises sur des tentatives de Nicolas Pépé. Dans les prolongations, il a réalisé une intervention décisive sur un tir de Ghislain Kouamé. Toutefois, c’est lui qui a fauché Nicolas Pépé occasionnant le penalty qui permet à la Côte d’Ivoire d’égaliser. Contrairement à la CAN 2022, où il avait arrêté un penalty lors de la séance de tirs au but en finale, il n'a rien pu faire face aux cinq tirs ivoiriens.





Kalidou Koulibaly





Le capitaine des Lions a manqué plusieurs relances dans ce match. Toutefois, dans les duels, il a livré une belle prestation en faisant de bonnes interventions face aux attaquants. Même s'il a eu des difficultés après les entrées de Haller et de Kouamé, Kalidou Koulibaly a été crédité d'un match correct offrant même un ballon de but Ismaïla Sarr( 47). En bon capitaine, il a marqué le premier penalty du Sénégal lors de la séance de tirs au but.





Abdou Diallo





Titularisé devant la défense à la place de Pape Guèye, Abdou Diallo, qui faisait son retour après un match de suspension, n’a pas été à l’aise dans ce match. Assez moyen dans la construction, l’ancien du PSG n’a pas eu l’impact du Marseillais qui a beaucoup manqué au Sénégal dans ce match (Remplacé par Bamba Dieng à la 115e minute) qui a réussi son penalty lors de la séance de tirs au but.





Moussa Niakhaté





Auteur d’un match correct, Moussa Niakhaté n’a pas beaucoup souffert face aux attaquants ivoiriens. Aux côtés de Kalidou Koulibaly, le défenseur de Nottingham Forest, calme et sobre, a été très efficace dans les duels. Malheureusement, il a raté son penalty lors de la séance de tirs au but, entraînant l’élimination du Sénégal.





Krépin Diatta





Il était en difficulté au début de match face au vétéran Max-Alain Gradel. Mais au fil des minutes, Krépin Diatta a pris le dessus sur son adversaire. Très bon sur le plan défensif, le milieu de terrain de formation a été solide au poste de latéral droit. Toutefois, sur le plan offensif, hormis une belle ouverture pour Sadio Mané, il n’a pas été très tranchant.





Ismail Jakobs





Face au puissant ailier ivoirien Oumar Diakité, Ismail Jakobs a eu quelques difficultés. Toutefois, grâce à sa vitesse et ses bons jaillissements, il n’a pas été trop inquiété par les attaquants ivoiriens. Cependant, sur le plan offensif, le latéral gauche des Lions n’a pas apporté grand-chose.





Lamine Camara





Très attendue dans ce match pour la créativité au milieu de terrain, la jeune pépite sénégalaise n’a pas réussi à reproduire la même prestation que face à la Gambie et le Cameroun. Toutefois, le milieu de terrain du FC Metz a beaucoup couru, participant avec beaucoup de volonté au travail défensif (Remplacé par Gana Guèye à la 87e minute) qui s'est procuré une belle occasion sans parvenir à conclure.





Pape Matar Sarr





Attendu dans l’animation du jeu des Lions, Pape Matar Sarr n’a pas eu beaucoup de réussite dans ses transitions offensives. Malgré une bonne présence au milieu de terrain où il a montré beaucoup d’agressivité, le joueur de Tottenham n’a pas réussi un très grand match. Toutefois, lors de la séance de tirs au but, il a été très appliqué en réussissant son penalty.





Sadio Mané





Il a mis d'emblée la pression sur la défense ivoirienne. Percutant, il a offert l’ouverture du score à Habib Diallo sur un superbe centre du pied gauche(4ème). Avec sa technique et son expérience, il a été un danger permanent pour les défenseurs ivoiriens, souvent contraints de faire faute sur lui. Le numéro 10 des Lions, qui a échappé à un carton rouge suite à une faute sur Sangaré (9ème minute), a causé beaucoup de difficultés à la défense adverse. Toutefois, il a manqué deux occasions franches (74ème et 105ème minute) qui auraient pu changer le cours du match.





Habib Diallo





Il ouvre la marque sur sa première occasion en marquant d’une belle volée du pied gauche suite à un centre de Sadio Mané (4ème minute). Privé de ballons pour le reste de la première période, il n’a pas réussi à inquiéter la charnière centrale Ndicka-Koussounou. En seconde période, il s'est beaucoup battu dans les duels aériens sans réussir à se créer des occasions (Remplacé par Nicholas Jackson à la 67e minute) qui, malgré sa puissance et sa percussion, n’a pas réussi à exploiter les quelques ballons qu’il a touchés.





Ismaila Sarr