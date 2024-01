CAN: Salah blessé mais confiant pour l'Egypte

La star de l'Egypte Mohamed Salah, blessé aux ischio-jambiers et forfait face au Cap Vert lundi, a reconnu dimanche que son équipe n'était "pas très bien", mais qu'elle avait "juste besoin de gagner un match" pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).





"Nous ne sommes pas très bien en ce moment, mais nous avons une équipe fantastique et un grand entraîneur, alors nous devons juste rester concentrés", a déclaré Salah aux journalistes, à la veille du dernier match du groupe B, décisif pour les Pharaons contre le Cap-Vert.





"Je crois qu'avec du travail, tout est possible, nous devons juste gagner un match pour nous qualifier (...) Nous sommes très positifs, nous avons de grands joueurs et une grande équipe, nous devons juste nous battre et voir ce qui va se passer", a ajouté l'attaquant vedette de Liverpool.





Après deux matches nuls contre le Ghana et le Mozambique (sur le même score de 2-2), l'Egypte est deuxième de son groupe derrière le Cap Vert, 6 points et déjà qualifié. Pour rejoindre les Capverdiens en huitièmes, les Egyptiens doivent les battre.





Mais les Pharaons seront privés de leur star. Blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche contre le Ghana jeudi, Salah va manquer ce match et l'éventuel huitième de finale en cas de qualification, a annoncé la fédération égyptienne vendredi.





Ce qui n'entame pas les espoirs du joueur pour cette CAN ou les suivantes. Interrogé sur ce que représenterait pour lui de gagner cette compétition, lui qui a beaucoup gagné en club, l'attaquant a répondu: "J'adorerais la gagner, absolument. J'ai gagné tout ce qui était possible, mais pas encore celle-là".