Can U 23: L'équipe de L'Egypte a été tenue en échec

L'Égypte, championne en titre de la CAN U23 , a commencé timidement sa campagne pour la 4ème édition. En effet, les Pharaons, favoris de la compétition, ont été accrochés par le Niger (0-0). Il s'agit d'une contreperformance pour l'équipe égyptienne. Dans l'autre match du groupe, le Mali a pris le dessus sur le Gabon (3-1). Malgré l'ouverture du score dès la 3ème minute par Emmanuel Romess pour les Gabonais, les Maliens ont réussi à renverser la situation grâce à un penalty transformé par Mamadou Sangar à la 20ème minute, suivi d'un but de Cheikhna Doumbia à la 41ème minute. En seconde période, face à une équipe gabonaise réduite à 10 suite à l'expulsion de François Bekalé (45+7), le Mali a ajouté un troisième but à la 90+2ème minute grâce à Alassane Tamboura. Avec cette victoire, le Mali démarre bien la compétition.